ORF-Budget: Initiative macht gegen "inakzeptable Kürzungen" mobil

In der Diskussion um Sparmaßnahmen beim ORF mischt nun auch eine neue Initiative mit. "Wir treten gemeinsam für eine qualitätsvolle ganzheitliche Medienlandschaft ein", betonte Philipp Leindl, Initiator von "ORFeo", am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Er bezeichnete die kolportierten Maßnahmen als "komplett intransparent" und wittert "politisches Kalkül". Man will gegen die "inakzeptablen Kürzungen" mobil machen, für 18. März ist eine öffentliche Aktion geplant.

Erhalt von RSO und Co. gefordert

Die "Allianz aus Kultur, Sport, Wissenschaft, Journalismus und Zivilgesellschaft", wie der Student Leindl seine Initiative bezeichnete, tritt u.a. für das "Weiterbestehen und den Ausbau jener Formate und Institutionen" ein, "die den gesetzlich verankerten öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF" erfüllen. Dazu gehörten das RSO Wien, ORF Sport+, orf.at, das vielfältige Musikangebot auf Ö1, FM und Sendungen für Kinder und Jugendliche. ORFeo (ein "Kunstwort", so Leindl) wird von der IG Autorinnen Autoren, Reporter ohne Grenzen, Sport Media Austria, der Baukultur für Medienvielfalt und dem Netzwerk Kinderrechte unterstützt - "sowie Organisationen, die noch nicht vor den Vorhang treten wollen".