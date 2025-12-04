ORF bestätigt: Infotainment-Talk mit Budgen und Gittler ab 7. Jänner
Der ORF hat am Donnerstag die KURIER-Meldung über einen neuen ORF-Infotainment-Talk bestätigt, der die Lücke durch das Auslaufen von Barbara Karlichs "Talk um 4". schließt. „Hinter den Schlagzeilen“ startet am 7. Jänner 2026 an den Start. Die Moderatoren Patrick Budgen und Mariella Gittler widmen sich abwechselnd von Montag bis Freitag den Menschen hinter den Nachrichten und beleuchten in tiefgründigen Gesprächen die Geschichten, die oft nach einer kurzen Schlagzeile vergessen werden, heißt es in einer ORF-Aussendung.
Schlagzeilen sind nicht alles
Schlagzeilen wie „Trotz Lebensgefahr abgewiesen: Patientin tot“, „Raub im Louvre“, „Aus Lawine gerettet“, „Talk-Queen startet neue Karriere“ sind schnell konsumiert.
Doch was geschieht mit den Protagonisten, wenn die Kameras wieder wegschwenken? Der neue ORF 2 Nachmittagsformat „Hinter den Schlagzeilen“ biete in einem 30-minütigen Gespräch Raum für Emotionen und Reflexion, so der ORF. Der Talk läuft werktsags um 16.25 Uhr.
Menschen und ihre Geschichten im Fokus
Das Publikum bekommt somit einen persönlichen Einblick in die Gedankenwelt der Personen, über die bereits in den Medien berichtet wurde. Es geht darum, das Private von bekannten Gesichtern zu erfahren und Erlebnisse aus erster Hand geschildert zu bekommen. Das Format ist auch online auf ORF ON abrufbar.
Stärkung des Info-Anteils im ORF-2-Nachmittag
Johannes Bruckenberger, Chefredakteur der Sendungsteams im ORF-Newsroom, betont die Bedeutung der neuen Programmschiene:
„Mit dem neuen Infotainment-Talk und der Erweiterung der Strecke um ‚ZIB 13‘, ‚ZIB Wetter‘ und ‚Aktuell nach eins‘ stärken wir den Info-Anteil im ORF-2-Nachmittag. Zugleich setzen wir mit diesem Format und mit dem Engagement von Barbara Karlich bei ‚Studio 2‘ auch neue Impulse bei unseren Daytime-Formaten.“
Astrid Spielberger, Sendungsverantwortliche, beschreibt die inhaltliche Tiefe des Nachmittagstalks:
„In ‚Hinter den Schlagzeilen‘ bekommen die Zuseherinnen und Zuseher das Herz zur Information. Sie können einen ungewöhnlichen Werdegang mitverfolgen, neue Seiten von bekannten Persönlichkeiten entdecken oder Einblicke in andere Lebenswelten bekommen. Es geht nicht darum, voyeuristische Bedürfnisse des Publikums zu befriedigen, sondern in die Welt von interessanten Persönlichkeiten einzutauchen.“
Erster Gast: Barbara Karlich
Der Start von „Hinter den Schlagzeilen“ am Mittwoch, dem 7. Jänner 2026, beginnt mit einer prominenten Premiere: Erster Gast bei Patrick Budgen ist Barbara Karlich. Die ORF-Talk-Queen spricht über ihren Abschied nach 25 Jahren und teilt Details über ihre neuesten Projekte. Dazu zählt auch ihr Start in "Studio 2" am gleichen Abend - und damit an ihrem Geburtstag.
Das gesamte ORF 2 Nachmittagsprogramm legt ab dem 7. Jänner 2026 einen stärkeren Fokus auf Service und Info, mit einem verlängerten Info-Block ab 13.00 Uhr, gefolgt von bewährten Sendungen wie „Silvia kocht“ und Serien (aktuell „Die Rosenheim-Cops“ und „Sturm der Liebe“). „Hinter den Schlagzeilen“ ab 16.25 Uhr ist Teil dieser Programmadaptierung.
