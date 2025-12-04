ORF bestätigt: Infotainment-Talk mit Budgen und Gittler ab 7. Jänner

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer

Talk beschäftigt sich mit den Menschen "Hinter den Schlagzeilen" (werktags, 16.25 Uhr). Erster Gast: Barbara Karlich,