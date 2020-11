ORF hält auch im Lockdown an "Dancing Stars" fest

Die neuen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verbieten "körpernahe Dienstleistungen", wie Kanzler Sebastian Kurz am Samstag verkündete: Fitness- und Tanzstudios sowie Friseure und Tätowierer müssen schließen. Beim ORF zeigt man sich dennoch zuversichtlich, die im Frühjahr aufgrund des Lockdowns unterbrochene Staffel von "Dancing Stars" zu Ende bringen zu können.

"Wir werden auf Basis der künftigen Verordnung alle Sicherheitskonzepte nochmals überprüfen, um zu gewährleisten, dass alle TV-Produktionen weitergeführt werden können", heißt es auf KURIER-Anfrage aus dem Unternehmen. "Gerade am Beispiel der 'Dancing Stars' hat sich gezeigt, dass es mit einem besonders konsequenten Sicherheitskonzept gelingt, eine Fernsehproduktion dieser Größenordnung vorfallsfrei über zahlreiche Wochen durchzuführen. Wir sind zuversichtlich, dem Publikum auch das Halbfinale und das Finale zeigen zu können.“

Bei der Sendung am vergangenen Freitag, bei der Moderator Norbert Oberhauser die Sendung verlassen musste, waren wie berichtet im Schnitt 848.000 Zuseher dabei. Das Semifinale ist am 20.11., das Finale am 27.11. geplant.