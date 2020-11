Dancing Stars: Oberhauser musste vor Sendung den Verlust seines Vaters verkraften

"Ich seh’ mich als Sieger, weil ich mich dem gestellt und mich nicht durch Schicksalsschläge aus der Bahn habe schleudern lassen. Das hätte auch mein Papa nicht gewollt. Das weiß ich, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe. Und er hat gesagt: 'Norbert, the Show must go on. Ich will, dass du weitermachst, egal was mit mir jetzt ist, du musst weiter.' Ich bin da heute meinen Mann gestanden und das ist einer der größten Triumphe meines Lebens bis jetzt", meinte er tapfer im KURIER-Gespräch.