Große Emotionen bei Dancing Stars: Sarkissova weinte und Ushakova freute sich

Von den ganz großen Emotionen wurde diesmal Jurorin Karina Sarkissova überwältigt. Der Tango von Cesár Sampson und Conny Kreuter brachte sie zum Weinen. "In der Zeit, die wir gerade leben, in dieser negativen Phase, wo man nur Menschen mit Masken sieht, nur Verbote hat und lauter Negativität um sich herum, einfach hier zu sitzen und so etwas Schönes zu erleben, das hat mich sehr gerührt. Der Tanz war perfekt, das Live-Orchester, der Gesang, Pailletten, Feuer. Das ist ein Geschenk. Und ich dachte, ich bin so dankbar, dass ich das alles sehen darf und noch dazu beurteilen. Es waren Tränen der Freude", sagte sie.

"Und ich denke, dass meine Zuschauer mir das erlauben, einmal Emotionen zu zeigen, ich bin keine Maschine."

Und diese Emotionen rührte natürlich auch besagtes Tanzpaar, vor allem Sampson, der immer wieder an seine Grenzen geht. "Also die Komfortzone ist sowieso schon pulverisiert. Das ist kein Rückzugsort mehr. In diesem Wettbewerb wächst man wirklich wöchentlich über sich hinaus", erzählte er.