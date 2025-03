Nach Veröffentlichung der Spitzengagen: Parteien-Kritik am ORF

Die politischen Reaktionen auf die namentliche Veröffentlichung der ORF-Gehälter über der Grenze von 170.000 sind, erwartbar, negativ - aber auch hochkarätig. 72 von insgesamt gut 3800 ORF-Mitarbeiter fallen in diese Kategorie. Der wirtschaftlich und von der Politik gebeutelte Öffentlich-Rechtliche ist übrigens das einzige vom Rechnungshof geprüfte Unternehmen, das diese gesetzliche Vorgabe seit zwei Jahren hat.

Nichtnachvollziehbare Spitzengehälter

Vizekanzler und SPÖ-Bundesvorsitzender Andreas Babler, der auch neuer Medienminister ist, erwartet sich jetzt vom ORF Einschnitte. „Der Spargedanke muss sich auch in den Spitzengehältern niederschlagen“, verlangt er in einer Stellungnahme auf X. „Bevor Leistungen gekürzt, Programme ausgedünnt und eingeschränkt oder junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt werden, erwarte ich mir Maßnahmen bei den ORF-Spitzengehältern. Die ORF-Führung ist hier in der Verantwortung.“

Es sei klar, dass es marktkonforme Gehälter geben müsse, so der Vizekanzler. „Warum es beim ORF Spitzenverdiener:innen gibt, deren Gehalt höher ist als jenes des Bundespräsidenten, während gleichzeitig Leistungskürzungen für das Publikum in den Raum gestellt werden, ist nicht nachvollziehbar.“