Koalition einig: Einfrieren von ORF-Beitrag und Gremienreform kommen

Die ORF-Gremienreform hat am Mittwoch den Ministerrat passiert und soll am Donnerstag, wie von Meidneminister Andreas Babler angekündigt, im Nationalrat beschlossen werden. Die Gesetzesnovelle sieht vor, dass die Bundesregierung künftig nur sechs (statt neun) Mitglieder in den 35-köpfigen ORF-Stiftungsrat entsendet. Der künftig zur Hälfte von der Bundesregierung beschickte ORF-Publikumsrat entsendet dagegen neun (statt sechs) Mitglieder. Der ORF-Beitrag wird bis 2029 bei 15,30 Euro pro Haushalt und Monat eingefroren.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte 2023 festgestellt, dass die Regierung zu großes Gewicht bei der Bestellung der ORF-Gremien hat und eine Frist bis Ende März 2025 gesetzt. Dem geschuldet reagiert die Bundesregierungnun mit einer Reform, die auf größere Umgestaltungen verzichtet. Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sprach dennoch jüngst im Gespräch mit dem KURIER und weiteren Medien von einer "Entpolitisierung" des ORF. Entgegen einer Ankündigung im Regierungsprogramm sollen die ORF-Gremien laut Babler bei einer späteren größeren ORF-Gesamtreform nicht erneut angetastet werden. Geplant ist, zeitnah einen Prozess dafür aufzusetzen, wobei die Bevölkerung einbezogen werden soll, um den ORF "schlanker, digitaler, transparenter, bürgernäher, regionaler und nachhaltiger" zu machen, heißt es im Ministerratsvortrag.