220 Millionen-Sparpaket im ORF: Einschnitte bei Personal und Programm erwartet

Das Durchatmen, nachdem die FPÖ mit der Regierungsbildung gescheitert war, ist im ORF schon wieder vorbei. Weil die neue Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos die Höhe der ORF-Haushaltsabgabe noch bis 2029 bei 15,30 Euro deckelt, steht nun in Summe „das größte Sparpaket, mit dem der ORF je konfrontiert war“, an, wie Generaldirektor Roland Weißmann soeben erklärte.

Strategische Investitionen

Was wie nun umgesetzt werden soll, damit beschäftigte sich der Stiftungsrat am Montag im Finanzausschuss. Mit Maßnahmen im Personalbereich und auch im Programm ist zu rechnen. Diskussionsstoff ist damit auch für das Plenum am Donnerstag gegeben. Trotzdem soll es auch „strategische Investitionen“ geben, wozu etwa Sportrechte zählen könnten. Ziel Weißmanns ist es, das Quoten-Hoch des Vorjahres heuer fortzuschreiben.