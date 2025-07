Start für den "Summer of Music" in ORF1: Mit Dokus über Taylor Swift, Harry Styles, Adele, Elton John, Madonna und "40 Jahre Live Aid"-Doku als deutschsprachige TV-Premiere.

"Summer of Music": So klingt der Sommer im ORF

Der bis Ende August laufende "Summer of Music" in ORF1 beginnt heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr mit einer Band, die eigentlich nie eine war. Oder besser gesagt beginnt sie mit einer Band, die nie selber gesungen hat und damit für einen der größten Skandale der Pop-Geschichte sorgte: Milli Vanilli. Das Fake-Pop-Duo bestehend aus Fabrice Morvan und Robert Pilatus feierte in den 1980er-Jahren mit Songs wie „Girl You Know It’s True“ und „Girl I’m Gonna Miss You“ große Erfolge. Doch der Höhepunkt endete abrupt, als bekannt wurde, dass die beiden Künstler ihre Songs nicht selbst gesungen haben. Eine Panne mitten im Konzert machte die Playback-Täuschung öffentlich und führte zu einem der spektakulärsten Betrugsfälle in der Musikbranche.

Garantiert selber gesungen hat Tina Turner (selig!), die im Anschluss an die Milli-Vanilli-Doku als „Queen of Rock“ gefeiert wird. In diesem aus dem Jahr 2023 stammenden Porträt sind rare Archivaufnahmen zu sehen. Außerdem spricht sie in ihrem letzten umfassenden Interview offen über ihr Leben. Beleuchtet werden dabei nicht nur die zahlreichen Erfolge, sondern auch die Tiefpunkte ihres privaten Lebens: Über Jahre hinweg war die Sängerin ihrem Mann Ike Turner, der 2007 starb, schonungslos ausgesetzt. Schläge und Vergewaltigungen gehörten zur Tagesordnung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/EPA/MACIEJ KOSYCARZ

Swift, Styles, Bieber Am 6. August beleuchtet man das Leben, die Karriere von drei aktuell sehr erfolgreiche Pop-Acts. Den Beginn um 20.15 macht die derzeit erfolgreichsten Sängerin auf diesem Planeten: Taylor Swift. Der US-Superstar hat mit ihrer Musik weltweit Rekorde gebrochen. Ihre letzte Welttour „The Eras Tour“ brachte einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar. Mit ihren Songs und Alben dominiert sie regelmäßig die internationalen Charts und ist auf Streaming-Plattformen wie Spotify ein Dauerbrenner. Die Doku greift ihre künstlerische Entwicklung, die juristischen Auseinandersetzungen um Musikrechte mit ihrem früheren Label und ihren strategischen Umgang mit sozialen Medien auf.

Von juristischen Auseinandersetzungen berichtet auch der Film über Justin Bieber (ab 22 Uhr). Der bereits als Teenager zum Star gewordene Sänger konnte mit dem großen Erfolg nicht umgehen: Drogenprobleme, Skandale und seine On-Off-Beziehung mit Selena Gomez waren die Folge. Er bezeichnet sich heute selbst als „kaputt“. Bevor man Biebers Absturz vor dem Fernseher verfolgen kann, wird noch um 21.10 Uhr Harry Styles-Verwandlung gezeigt – vom Mitglied der Boyband One-Direction zum erfolgreichen Solo-Künstler, Sexsymbol und Trendsetter samt Onlineshop, in dem er auch Dildos verkauft. Huch!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Wildbunch/Whitney Houston Estate

Live Aid auf Deutsch Eine Woche später , genauer gesagt am 13. August, stehen zwei große Sängerinnen im Mittelpunkt: Adele und Whitney Houston (selig!). Neben der Doku zeigt der ORF zu ihrem Geburtstag am 10 . August (sie wäre 62 Jahre alt geworden) das Biopic „I Wanna Dance With Somebody“ (20.15 Uhr) und „Bodyguard“ (22.35 Uhr). Am 20. August haben Madonna, Elton John und Beyoncé ihren großen ORF-Auftritt. Zum Finale (27. August) des „Summer of Music“ gibt es die vierteilige CNN/BBC-Doku über die Benefizaktionen von Bob Geldof in den 1980er-Jahren. Sie feiert deutschsprachige TV-Premiere und wurde dafür auch noch extra vom ORF synchronisiert.