Popstar Justin Bieber teilt "Detox"-Selfies

Der kanadische Popstar Justin Bieber, der sich auf Instagram seit kurzem "lilbieber" nennt, hat seinen rund 294 Millionen Followerinnen und Followern dort einmal mehr einen kleinen Einblick in sein Leben gegeben. "Detoxxxxxxxxxxx", also "Entgiftung", schrieb er zu einigen Fotos, die ihn mit Schweißperlen im Gesicht zeigen. Was genau er damit meinte, ließ er offen.