Heiteres Playback-Singen mit Milli Vanilli

Ende der 1980er-Jahre, in einer Phase, wo Schulterpolster und Vokuhila noch angesagt waren, ging der Stern von Milli Vanilli mit der ersten Single-Auskoppelung „Girl You Know It's True“ auf. Das Duo, bestehend aus Fab Morvan (57) und Rob Pilatus (1998) sorgte für einen handfesten Skandal im Musikbusiness: Sie erwirtschafteten Millionen und gewannen sogar einen Grammy, obwohl sie nie eine Zeile selber gesungen haben. Ausgedacht hat sich diesen Hochstapler-Pop der deutsche Musikproduzent und Komponist Frank Farian, der einige Lieder mit anderen Künstlern produzierte, zu dem Fab Morvan und Rob Pilatus dann gefällig tanzten und synchron die Lippen bewegten.