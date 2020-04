ORF: Cool-Down-Phase für Hans Bürger nach einer Woche vorbei

Die Bildschirm-Pause des ORF-Innenpolitikchefs Hans Bürger währt genau eine Woche. Das bestätigte der ORF nach Medienberichten auf KURIER-Anfrage. So könnte der über einen Twitter-Eklat gestolperte aber nicht gefallene Journalist ab morgen, Freitag wieder zu sehen sein. Seinen deaktivierten Twitter-Account will er auch weiterhin nicht mehr betreiben, war aus dem ORF zu erfahren. Bürger war nicht erreichbar.

Auslöser für die Auseinandersetzung war ein Tweet von Autorin Livia Klingl zum wegen seiner behaupteten Türkis-Nähe im sozialen Netzwerk immer wieder attackierten ORF-Journalisten: „einmal möcht’ ich so verliebt sein wie der Hans Bürger in den herrn Kurz!“, schrieb sie. Daraufhin meinte Bürger u. a. „Du bist sowas von letztklassig“ und wurde in der Folge massiv untergriffig. Ähnlich verhielt er sich im Twitter-Austausch mit SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda, dem er mit Enthüllungen drohte.