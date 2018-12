ORF-Chefredakteur Schrom bat ÖVP-nahen PR-Mann um "Vitamin B"

Dass der neue ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom ein Personalwunsch der FPÖ war, gilt auf dem Küniglberg als offenes Geheimnis. Ob er selbst sich um politische Unterstützung bemüht hat, ist jedoch unklar. Nun sind auf dem Tiroler Blog dietiwag.at alte Mails aufgetaucht, in denen Schrom vor elf Jahren einen ÖVP-nahen Lobbyisten um „ Vitamin B“ bat, um vom Landesstudio Wien in die „Zeit im Bild“ wechseln zu können.

Der Mailverkehr, der auf dem Blog in Teilen publiziert worden ist, verläuft von 25. Jänner 2007 bis Ende November desselben Jahres. Schrom wendet sich darin an einen ÖVP-nahen Tiroler PR-Mann und bittet ihn zunächst, ihn bei einem internen Aufstieg zu unterstützen: Er wollte sich als Chefredakteur im Landesstudio Tirol bewerben. Zu dem Zeitpunkt war Schrom Chef vom Dienst bei „ Wien heute“.

"Diesen oder anderen Schritt setzen"

Schrom bat den PR-Mann am 25. Jänner laut Mailverkehr, für ihn beim damaligen Informationsdirektor Elmar Oberhauser vorstellig zu werden. „Nach dem Urlaub möchte ich den diesen oder anderen Schritt setzen. Kannst du bis dahin vielleicht klären bitte, ob ich Oberhauser treffen kann. […] Vielleicht kannst du Plan B (im Falle des Scheiterns des CR Wunschtraumes ) indirekt vorbereiten bzw. ansprechen: Nämlich einen Wechsel zur F1 (ZIB oder so).“

Der damalige Landesdirektor in Tirol, Kurt Rammerstorfer, reagierte offenbar nicht auf das Drängen Schroms, ihn zu einem Vorstellungsgespräch zu treffen.

Dafür wurde in der Zwischenzeit auch ein Ö3-Chefredakteur gesucht. Am 23. April schrieb Schrom also an den Lobbyisten: „Meine Strategie wäre folgende: Sollte irgendein Signal von Ram ( Rammerstorfer, Anm.), bewirb ich mich nur um das in Tirol. Falls nicht, dann bewirb ich mich um beides.“

Treffen mit Oberhauser

Zwei Tage später schrieb der PR-Mann zurück, er treffe „morgen OE (Oberhauser, Anm.), dann weiß ich mehr“. Schrom antwortet, dass die Wiener Landesdirektorin Brigitte Wolf ihn auf seinen geplanten Jobwechsel angesprochen habe.

Fakt ist: Schrom erhielt weder den einen, noch den anderen Job. Dafür beackerte er im November erneut seinen Kontaktmann, diesmal wegen eines Wechsels in die „Zeit im Bild“: „Ich will irgendwie nicht direkt mit Oberhauser in Kontakt treten, weil das dann der Amon (Karl, damals Chefredakteur der aktuellen TV-Information und somit quasi Vor- Vorgänger Schroms, Anm.) als illoyal empfinden könnte. [...] deshalb bitte ich dich um Hilfe - und zwar, wenn du Oberhauser das nächste mal triffst, wäre es toll, wenn du ihm folgendes sagen könntest: ‚Der Schrom sitzt schon in den Startlöchern…‘“ Und: „Ich wäre dir wirklich wahnsinnig dankbar. Das Problem ist tatsächlich, dass der Wrabetz spart…“

"Dann brauche ich glaube ich etwas Vitamin B"

Der PR-Mann antwortet: „Lieber Matti – mein großer Freund! Werde das am Freitag erledigen – lass uns am Samstag telefonieren“

Schrom schreibt zurück: „Wenn das noch irgendwann in halbwegs überschaubarer Zeit passieren soll, dann brauch ich glaube ich etwas Vitamin B – anscheinend macht der Wrabetz derzeit gar nix.“ Schrom musste sich dennoch in Geduld üben: Erst im Februar 2010 wurde er Innenpolitik-Redakteur der und stellvertretender Ressortleiter der Chronikredaktion.