ORF-Chef Weißmann: "Brauchen die Allianz mit dem Publikum mehr denn je"

Finanzplan. Im Vorfeld des ORF-Beitrags ist sich Generaldirektor Roland Weißmann bewusst: „Wir brauchen mehr denn je die Allianz mit Publikum“, sagte er am Donnerstag nach dem Stiftungsrat. Überzeugen will er mit verstärkten Programmanstrengungen und „das für weniger Geld“ im Jahr 1 des ORF-Beitrags – jedenfalls gilt das für mehr als 3,2 Millionen bisherige GIS-Vollzahler. Was finanziell irgend möglich ist, solle ins Programm und in die neuen Online-Aktivitäten fließen: Am 1. Jänner startet das Streaming-Portal ORF On, enthalten darin ist auch der neue 24-Stunden-Online-Kinderkanal ORF Kids.

Dieser Fokus geht zum Teil erneut auf Kosten der über 4.000 ORF-Mitarbeiter. Nach dem schlechtesten KV-Abschluss im Vorjahr dürfte es heuer keine Nachhol-Effekte geben. „Wir können nicht mehr Geld ausgeben, als da ist“, lautet Weißmanns Stehsatz dazu auch nach dem Stiftungsratsplenum. Deshalb haben ihm die ORF-Betriebsräte beim Budgetplan 2024, anders als etwa der FPÖ-Vertreter, die Gefolgschaft verweigert.

