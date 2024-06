ORF-Beitrag: Weiter Druck bei der Suche nach Zahlern

Den Mut zur Lücke braucht Generaldirektor Roland Weißmann aufgrund der Turbulenzen rund um ORF-Betrag und Zahlern heuer beim Budgetvollzug.

Immerhin: Von 180.000 „Geisterhaushalten“, die gegenüber den Daten des Finanzministeriums als Zahler bisher fehlten, konnten von einer „Soko“ inzwischen 10.000 abgeklärt werden, hieß es am Montag nach dem Finanzausschuss. Trotzdem fehlen so bis auf weiteres gut 30 Millionen an Einnahmen.