Seit fast vier Jahrzehnten steht „Universum“ im ORF für Wissen über Natur und Geschichte. Nun kommt noch eine spielerische Note dazu: Mit der Premiere von „Universum – Die Show“ (20.15, ORF 2) verwandelt sich die prestigeträchtige wie erfolgreiche Doku-Reihe zur Quizsendung, bei der die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. „Ja, wir werden heute alle so ein bisschen schlauer schlafen gehen, als wir aufgestanden sind“, verspricht Moderatorin Mirjam Weichselbraun.

In einem bildgewaltigen Studio treten drei Teams, jeweils bestehend aus einem Prominenten und einem von diesem gewählten Quiz-Kandidaten, gegeneinander an. Bei der Premiere kämpfen „Dancing Stars“-Jurorin Maria Angelini-Santner (mit Harald Zeitlhofer), Moderator Hans Knauß (mit Julia Lauss) sowie Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg (mit Nicola Feichtegger) um eine persönliche Traumreise für die Kandidaten. Meistern müssen die Teams dafür Multiple-Choice-Fragen, Sortieraufgaben und schnelle Buzzer-Runden. Wissen, Reaktions- und Kombinationsvermögen sowie Teamgeist sind gefragt.

Teil der Bewerbung Für ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger geht damit eine schon länger gehegte Idee in Erfüllung. „Die Show war bereits Teil meiner Bewerbung für diese ORF-Position und ich wollte sie unbedingt umsetzen.“ Für Gastinger, zuvor u. a. bei ATV und ServusTV, ist „Universum“ eine „seit vielen Jahren starke, positiv besetzte ORF-Marke“, mit der man arbeiten müsse, um sie „größer zu machen.“ Naheliegend sei, dieses Potenzial für eine österreichische Wissensshow zu nutzen. Das Resultat nach einjähriger Vorbereitungszeit ist „die erste größere ORF-eigene Hauptabend-Unterhaltungsshow für ORF 2 seit Jahren. Wir hoffen, dass sie beim Publikum ankommt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Das bildgewaltige Studio von "Universum - Die Show" verwandelt sich in unterschiedliche „Universum“-Erlebnislandschaften und lässt Publikum wie Kandidaten in fremde Welten eintauchen

Dass dabei die Qualität nicht unter dem Unterhaltungsfaktor leidet, garantiert die enge Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung ORF-Wissen. Denn „eine Show ist eine Show. Aber natürlich müssen trotzdem die Fakten stimmen. Darüber gibt es beim ORF keine zwei Meinungen“, betont Gastinger. „Meuchlings bilden“ Tom Matzek, Leiter der multimedialen Hauptabteilung ORF Wissen, sieht in der Quizshow „ein Bildungsangebot, das auf einem soliden wissenschaftlichen Unterbau fußt und ansprechend verpackt ist. Dagegen spricht nichts – ganz im Gegenteil.“ In Deutschland seien Sendungen wie die „Terra X Show“ längst üblich.

„Es ist allgemein bekannt, dass wir Menschen Wissen besser verarbeiten, wenn es gut rezipierbar ist, mit Humor versetzt, mit Rate-Elementen und einem Unterhaltungsaspekt“, sagt Matzek. Und er erinnert ans Motto der „Universum“-Gründer: „Meuchlings bilden“.

Infobox: „Universum – Die Show“ Die Show auf einen Blick Starttermin: Samstag, 27. 12., 20:15 Uhr, ORF 2

Samstag, 27. 12., 20:15 Uhr, ORF 2 Moderation: Mirjam Weichselbraun

Mirjam Weichselbraun Promis der Premiere: Maria Angelini-Santner, Hans Knauß, Gregor Seberg

Maria Angelini-Santner, Hans Knauß, Gregor Seberg Konzept: Wissensquiz basierend auf der Doku-Reihe „Universum Nature“ und „Universum History“

Mit dem Gnu auf du und du Positiv sieht der ORF Wissen-Chef, dass auch „Universum“-Filmer eine (kleine) Rolle in der Show spielen. „Ganz grundsätzlich ist in unserem Bereich Transparenz wichtig.“ Deshalb sei es gut, wenn das Publikum sich ein Bild machen könne von den Akteuren hinter der Kamera. Er betont: „Wir sind stolz darauf, dass wir als verhältnismäßig kleiner Sender und als kleines Land auf eine international anerkannte österreichische Filmwirtschaft auch im Bereich der Dokumentation verweisen können.“

Die Verbindung der beiden ORF-Abteilungen personifiziert in der Show Gregor Seberg, der auch in „Universum“-Filmen spricht. „Du bist quasi mit jedem Gnu auf diesem Planeten auf du und du“, stellt Weichselbraun launig fest. Was Seberg mit einem Augenzwinkern sofort bestätigt: „Sie schauen einander schon ein bisschen ähnlich, aber wenn man sie wirklich kennt und liebt, da kennt man feine Unterschiede am Haarschnitt.“ Ob dieser „Wissensvorsprung“ reicht?