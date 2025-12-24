ORF zeigt Doku über das Verschwinden von Habsburg-Juwelen

Das Auftauchen der "Habsburg-Juwelen" im November in einem Bankschließfach in Kanada war einer der Aufreger des Jahres. Kurz vor Untergang der Monarchie sind diese aus der Hofburg verschwunden, darunter die Kaiserkrone Rudolfs II. und der legendäre Diamant "Florentiner". Der ORF zeigt am 30. Dezember in ORF 2 (23.05 Uhr) und auf ORF ON die Doku "Der Raub der Kronjuwelen".

Kaiserin Zita hat den Familienschatz bei der kanadischen Bank eingelagert und verfügt, dass der Verbleib geheim bleiben musste. Ihre Söhne Robert und Rudolph hüteten das Geheimnis und gaben es kurz vor ihrem Tod an die eigenen Söhne weiter. Karl Habsburg, das heutige Oberhaupt der Familie, erfuhr nach eigenen Angaben erst 2024 davon. Inzwischen wurde die Echtheit des Schatzes bestätigt. Allerdings sind nicht alle 1918 aus der Schatzkammer in der Wiener Hofburg abtransportierten Preziosen wieder aufgetaucht: So fehlt etwa von Sisis Diamantkrone laut Angaben der Familie Habsburg weiterhin jede Spur. Es soll nun geklärt werden, ob die Republik Österreich Anspruch auf die "wiedergefundenen" Objekte hat und ob dieser eine Chance auf Durchsetzbarkeit hat.