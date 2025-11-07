Nach dem Fund eines seit 100 Jahren verschollenen Schatzes der Kaiserfamilie Habsburg in Kanada ist am Freitag eine Diskussion um die Besitzrechte entstanden. Während Karl Habsburg-Lothringen, der Enkel des letzten österreichischen Kaisers, davon spricht, dass es sich um privaten Schmuck der Familie handelt, sieht das der Historiker Oliver Rathkolb im Ö1-Mittagsjournal am Freitag anders. Er forderte eine rechtliche Prüfung durch eine unabhängige Kommission.

"Wir haben das rechtlich natürlich sehr genau prüfen lassen, auch durch historische und rechtliche Gutachten. Und ich glaube, diese Gutachten sind völlig klar, dass es sich um reinen Privatbesitz handelt, dass es keine Ansprüche vonseiten der Republik auf diese Objekte gibt", meinte Karl Habsburg-Lothringen gegenüber dem ORF. Nach dem Ende der Monarchie im Jahr 1918 wurden die Habsburgermonarchie-Besitzungen durch das Habsburgergesetz 1919 zugunsten des neuen Staates enteignet. Zu diesem Zeitpunkt seien die Schmuckstücke bereits in der Schweiz gewesen, so Habsburg-Lothringen. Er sprach von reinem Privatbesitz von Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita, dies hätten 1921 auch die Schweizer Behörden bestätigt.

Historiker fordert rechtliche Prüfung "Ich sehe das völlig anders als Herr Karl Habsburg", meinte dagegen der Historiker. Rathkolb sprach davon, dass es vonseiten der österreichischen Republik mehrfache Ansprüche gebe, nicht nur vor dem Hintergrund des Habsburgergesetzes, sondern auch des Staatsvertrages von St. Germain. Er sprach davon, dass es auch italienische Ansprüche auf einen Teil dieser Juwelen gebe. "Ich rege an, dass eine professionelle, unabhängige Experten- und Expertinnenkommission diese Frage prüft." Es sei eine komplexe Geschichte. "So einfach, wie es sich Herr Karl Habsburg vorstellt, ist es nicht", meinte Rathkolb. Eine rechtliche Prüfung stehe bis heute aus. Wenn es so klar wäre, warum wurde der Schatz dann nach Kanada gebracht und blieb so lange versteckt, stellte sich der Historiker die Frage. "Es war von Anfang an so geregelt, dass immer zwei Personen davon gewusst haben", sagte Habsburg-Lothringen im Ö1-Morgenjournal. "Das hat meine Großmutter damals so eingerichtet. Ich selber habe absolut gar nichts davon gewusst". Er sei erst vor einem Jahr von seinen Cousins darüber informiert worden. Bei den Juwelen würde es sich um "Objekte aus dem reinen Privatschmuck" handeln.