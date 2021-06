Onlinemedium exxpress.at startet mit TV-Sender

Variierendes Hauptabendprogramm

Um 19.50 Uhr wird Anna Chiara Maria Schreyer erstmals die "große News-Show am Abend" namens "10 vor 8" präsentieren. Das Hauptabendprogramm, aber auch die Berichterstattung am Vormittag variiert laut Schmitt von Tag zu Tag. Am Mittwoch steht um 20.15 Uhr "exxpress History" an.

ExxpressTV soll zunächst über die exxpress.at-Webseite abrufbar sein, wenige Tage später auch im Kabelkanal. Das Studio befindet sich im Wiener Museumsquartier, wo auch die Redaktion von exxpress.at angesiedelt ist. Als Herausgeberin des exxpress-Medienhauses fungiert Eva Schütz-Hieblinger. Die Juristin hält gemeinsam mit ihrem Mann und C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz die Mehrheit am Unternehmen (51 Prozent).