Eva Schütz und Richard Schmitt: Ein "mittiges" Medienprojekt

Fünfeinhalb Millionen für drei Jahre

Das ambitionierte Projekt ist vorerst für drei Jahre ausfinanziert, so Schütz: Fünfeinhalb Millionen Euro sind dafür bereitgestellt. Einen Teil übernimmt sie aus privaten Mitteln, ein Teil kommt aus der liechtensteinischen libertatem-Stiftung (Laut Stiftungszweck „zur Förderung der Meinungsvielfalt“) und ein weiterer Teil kommt von befreundeten Unternehmern, die das Ansinnen, ein solches Medium zu gründen, unterstützen. 18 Mitarbeiter seien bereits engagiert, geplanter Start ist der 15. März für das Onlineportal, im April könnte schon der Fernsehsender on air gehen, wenn auch zunächst nur via Streaming. „Wir werden uns aber um eine Fernsehlizenz bemühen“, so Schütz. Der Sender soll von sieben bis zehn und auch abends über eine Newssendung verfügen. Danach soll es eigene Formate geben: „Unterhaltung, History, ein Lifecoach“.

Und das alles für fünfeineinhalb Millionen? „Wir werden natürlich auch Werbeeinnahmen erzielen“, wendet Schütz ein, um nachzuschieben: „Wir wissen, es ist ambitioniert.“

Leistungssportlerin und Juristin

Ambition ist der Neo-Herausgeberin nicht fremd: Sie kommt aus einer Wiener Eisenbahnerfamilie und begann schon früh mit Leistungssport. Sie studierte in Amerika, dann in Wien fertig und arbeitete als Anwältin. „Ich bin zielstrebig, diszipliniert, und habe doch immer versucht, eine gewisse Unabhängigkeit von meinem Mann zu haben.“

Nicht immer nur negativ

Ihr Wunsch ist es, Österreich als positiven Wirtschaftsstandort zu betrachten, gerade nach Corona: „Wir wollen raus aus dieser Negativberichterstattung und zeigen, was Österreich alles kann. Weg von der Pleitewelle hin zu einer Gründerwelle.“ Die Zustände seien ohne Zweifel schlimm, „aber es nützt ja doch nichts, wenn ich es nur ständig wiederhole“. Und wie würde Millionärin Schütz das Thema Erbschaftssteuer publizistisch betrachten? „Man muss das sehr differenziert anschauen. Nur die ganz Reichen zu besteuern bringt keine wesentlichen Einnahmen. Man müsste auch den Mittelstand besteuern. Da muss man sich schon überlegen, ob das sinnvoll ist. Solange Menschen legale Möglichkeiten haben, werden sie das nutzen.“