Was von den medialen Polit-Pop-Ups zu halten ist

Auf den Flachbildschirmen laufen Nachrichtensendungen in der Endlosschleife, an Desktop-Schirmen wird die Homepage bearbeitet: Auf den ersten Blick sieht hier alles aus wie in einem klassischen Newsroom: Exxpress heißt ein, im Wiener Museumsquartier beheimatetes Medienprojekt, das seit einer Woche den Anspruch erhebt, „gehobenen Boulevard“ zu machen. Nach dem Start des Online-Portals soll im April das TV-Programm starten. Sechs Stunden News-Shows und Live-Einstiege, alles selbst gemacht.

Das von neun Financiers betriebene Projekt ist personell bemerkenswert. Mehrheitseigentümerin ist Juristin Eva Schütz, geleitet wird es von Richard Schmitt, einst Online-Boss von Krone und oe24. Schmitt ist ein Betroffener des Ibiza-Skandal-Videos: Nachdem Heinz-Christian Strache ihn im Video als „besten Mann in der Krone“ erwähnt hat, verlor er seinen Job. Schütz wiederum arbeitete unter Türkis-Blau im Kabinett von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger. Und ihren Ehemann findet man auf der Spenderliste von Sebastian Kurz. Ein türkis-blaues Parteimedium also? Schmitt widerspricht. „Ich wehre mich gegen diese Einteilung. Wir haben ein Redaktionsstatut, das uns ausdrücklich untersagt, in die Nähe irgendeiner Partei zu rücken.“