Olympische Spiele: ORF mit Millionenpublikum

Die Olympischen Spiele in Paris waren nicht nur vor Ort ein Publikumshit. Dem ORF brachten sie ein Millionenpublikum. Knapp 5 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die Bewerbe zumindest kurz (weitester Seherkreis).

Das Quotenhighlight war das 100-Meter-Finale der Herren am 4. August, das im Schnitt 737.000 Sportfans (31 Prozent Marktanteil) sahen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mitteilte.

Überhaupt erwiesen sich die Leichtathletik-Bewerbe als Renner. So belegten das 400-Meter-Finale der Herren am 7. August mit durchschnittlich 735.000 Interessierten Platz zwei, gefolgt vom Diskus-Finale mit Österreichs Lukas Weißhaidinger - ebenfalls am 7. August - mit 722.000 TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern.

Zu Ehren der erfolgreichen ÖOC-Athletinnen und -Athleten findet am morgigen Dienstag eine Medaillenfeier in der Wiener Hofburg statt. ORF 1 überträgt das Event ab 18.25 Uhr.