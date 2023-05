Österreicher schauen nach Corona wieder weniger TV & Co

Lineare TV-Nutzung nimmt ab

Bei den 14- bis 29-Jährigen hat die Videonutzung die TV-Nutzung bereits überholt. 2023 entfielen 112 der gesamt 229 Minuten Bewegtbildnutzung auf Video und 107 Minuten auf TV. Dabei zeigte sich, dass speziell die lineare TV-Nutzung abnimmt (2022: 71 Minuten; 2023: 59 Minuten), während zeitversetztes TV (plus 4 Minuten auf 14 Minuten) und Livestream TV (plus 6 Minuten auf 18 Minuten) zulegten. Bei Personen im Alter von über 50 Jahren hat dagegen klar das TV-Angebot mit 257 Minuten die Nase vorn. Auf Videoangebote entfallen lediglich 20 Minuten. Die Nutzungsdauer von DVDs in Höhe von fünf Minuten ist seit Jahren konstant.

Lineares TV sahen am Vortag der Befragung noch 64,9 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer zumindest eine Viertelstunde lang, wobei dieser Wert kontinuierlich sinkt. 2016 waren es noch 81,2 Prozent. Bei den 14- bis 29-Jährigen verfolgten 2023 37 Prozent TV-Angebot in linearer Form. 2016 waren es noch 66,6 Prozent. In der Kategorie 50+ ist der Rückgang der Tagesreichweite für lineares TV geringer: 2016 lag der Wert bei 91 Prozent, 2023 bei 83,2 Prozent.

Ein Fünftel der täglichen Videoangebotsnutzung entfiel auf Youtube (10:29 Minuten). Die Plattform liefert sich mit Netflix (10:12 Minuten) ein Rennen um den Spitzenplatz. Amazon Prime Video (5:10 Minuten) und Disney+ (3:09 Minuten) lagen bereits weit dahinter. Bei den 14- bis 29-Jährigen lag Youtube (26:24 Minuten) deutlicher vor Netflix (18:28 Minuten) und positionierte sich TikTok (6:52 Minuten) bereits vor Instagram (6:31 Minuten).