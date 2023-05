Studie: Kulturnutzung ging weniger stark zurück als befürchtet

Familie entscheidet

Damit bleibt der Umstand, dass kulturelle Teilhabe trotz zahlloser Bemühungen in großem Maße vererbt wird, eine ernüchternde Einsicht - der enge zusammenhang zwischen Kulturkonsum und sozialer Stellung habe sich in den vergangenen Jahrzehnten "kaum verändert", schreiben die Studienautoren. 47 Prozent der regelmäßigen Kulturbesucher*innen gaben an, aus einer kulturinteressierten Familie zu stammen, nur 20% der seltenen Besucher*innen und 12 % der Nichtbesucher*innen gaben einen ähnlich kulturaffinen Background an. "Diese Unterschiede werden durch die Schule nicht ausgeglichen", heißt es.

„Wir werden in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Bildungsministerium eruieren, ob es sinnvolle Maßnahmen in Ergänzung zu den bereits bestehenden gibt, die langfristig mehr junge Menschen für Kunst und Kultur begeistern können“, so Staatssekretärin Mayer. „Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Sekundarstufe 1 gelegt werden, also die 10- bis 14-Jährigen, weil wir hier die breitesten Bevölkerungsschichten erreichen können.“