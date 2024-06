EM-Auftakt der Österreicher bescherte Servus TV Millionenquote

Das Auftaktmatch der Österreicher bei der Fußball-EM in Deutschland hat am Montagabend die Straßen leergefegt. Ab 21.00 Uhr war die Partie gegen Frankreich auf Servus TV zu sehen gewesen. Das brachte dem Sender eine Millionenquote, die von Beginn bis zum Abpfiff nahezu konstant blieb. Der ORF, der im Vorfeld die Partie Belgien-Slowakei gespielt hatte, spürte das mit einem rasanten Quoteneinbruch.

Der Red-Bull-Sender besitzt die Rechte der Österreich-Spiele

Servus TV, das die Rechte für die Österreich-Spiele bei der EM besitzt, hat am Montag eine Millionenquote eingefahren. Fast 1,7 Millionen Menschen verfolgten das Spiel von Rangnicks Elf gegen die Franzosen. Im ORF sah man die Quotenkurve am EM-Sender ORF1 nach unten rasseln: Pünktlich um 21.00 Uhr klinkten sich die Seher massenhaft aus: Die Komödie "Enkel für Anfänger" sahen nur mehr 104.000. Bei den am Nachmittag auf ORF1 übertragenen Spielen war das Publikumsinteresse hoch: Die Zuschauerzahlen bewegten sich zwischen 500.000 und 695.000.