ÖFB-Kantersieg gegen die Türkei sorgt für Millionenpublikum im ORF

Die mitten im freundschaftlichen EM-Vorbereitungsspiel gegen die Türkei ausgebrochene EUROphorie schlägt sich auch in den TV-Quoten nieder. Bis zu 1,119 Millionen sahen gestern, am 26. März in ORF 1 das 6:1 gegen die Türkei. Im Schnitt sahen sich 965.000 Menschen die zweite Halbzeit an, bei 42 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 49 (12-49) bzw. bei 63 Prozent (12-29).