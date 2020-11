Oberösterreicher knackt die Million: Hätten Sie's gewusst?

Zum neunten Mal in der Geschichte der „Millionenshow“ und zum achten Mal bei Armin Assinger wurde am Montag die Millionen-Frage richtig gelöst. Im Konfetti-Regen stand daraufhin Christoph Götzendorfer. Der Exportleiter aus Oberösterreich konnte es fast nicht glauben, dabei hatte er die Fragerunden davor recht entspannt hinter sich gebracht hatte. Etwas Glück und Wagemut, eine gute Vorbereitung und Kombinationsgabe ebneten den Weg. Das würdigte Assinger bereits in der Vorwoche, als nach der 300.000-Euro-Frage die Show vorbei war, mit den Worten: „Sie san a Hundling.“