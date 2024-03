Nun gibt es auch das Video zu "We Will Rave"

Eigentlich hätte das Video zum Kaleens Song "We Will Rave" zeitgleich zur Premiere im Ö3-Wecker (Freitag, 1. März, 7.40 Uhr) online gehen sollen, aber daraus wurde nichts. Alle, die am Freitag darauf gewartet haben, wurden bitter enttäuscht, denn das Video zum österreichischen Song-Contest-Beitrag in Malmö, wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. von der Produktionsfirma geliefert. "Das Musikvideo ist noch nicht online, weil die Produktionsfirma in den USA, die vom Label beauftragt wurde, nicht zur vereinbarten Deadline geliefert hat", schrieb der ORF in einer Aussendung. Und fügte dieser hinzu: "Der ORF hat keinen Einfluss darauf.“