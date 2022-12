"Notfall" bei "Willkommen Österreich": Aufzeichnung fällt erstmals aus

Es sei in mehr als 15 Jahren "Willkommen Österreich" noch nie vorgekommen, nun ist es soweit: Die aktuelle Ausgabe des Late-Night-Comedytalks mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann ist kurzfristig ausgefallen.

"Wir haben uns die Weihnachtsüberraschung anders vorgestellt, aber leider kann die morgige Sendung mit den besten Beinahe-Gästen aller Zeiten nicht aufgezeichnet und gezeigt werden", verkündet der Sendungsaccount auf Twitter.

Beim ORF wird der Ausfall bestätigt. Die Aufzeichnung habe moderatorenseitig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden müssen. Die genauen Hintergründe werden am Dienstag ab 21.50 in ORF1 geklärt. Denn es ist bereits im Oktober 2020 - also im ersten Corona-Pandemiejahr - eine "Notfallsendung" aufgezeichnet worden, die nun ausgestrahlt wird. In diese Sendung werde nun eine aktuelle Information zur Absage hineingeschnitten, heißt es.