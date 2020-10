"Walking Dead"-Teenie-Spin-Off ab morgen auf Amazon abrufbar

Es ist soweit: Die Zombies aus dem "Walking Dead"-Universum bekommen neues Futter. Morgen, Freitag, startet auf Amazons Prime Video ein weiteres Spin-Off der apokalyptischen Erfolgsserie. "The Walking Dead: World Beyond" stellt die Frage, was es bedeutet, in Zeiten einer Zombie-Apokalypse aufzuwachsen. "Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern", so die Serienbeschreibung. "Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten." Neue Episoden folgen wöchentlich.

Eigentlich war die Serie für April angekündigt worden, wurde aber verschoben. Zum Cast gehören Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella.