Neuer "Tatort" mit Franziska Weisz: Zwischen Tolstoi und Waffenhandel

Durch die Beförderung sind die Ermittler Grosz und Falke nun auf einer Ranghöhe. „Ich finde, Julia Grosz ist dieser Verantwortung schon lange gewachsen“, sagt Weisz. Die beiden Kollegen müssen sich erst an die neue Situation gewöhnen. Viel Zeit haben Grosz und Falke aber ohnehin nicht, sich darüber Gedanken zu machen. In erster Linie fordert sie nämlich der aktuelle Fall. Weisz: „Wenn ein Geheimdienst seine Finger im Spiel hat, oder eine Regierung seine Gegner im Ausland verfolgt, stoßen die Kommissare an ihre Grenzen. Dann nimmt man vielleicht die kleinen Täter fest, aber die Hintermänner kommen davon, weil ihnen die Hände gebunden sind. Einmal mehr werden sich die Kommissare ihrer Ohnmacht bewusst, was ich thematisch spannend finde.“