Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begrüßte in einer Aussendung die rasche Abwicklung der Fördervergabe. "Das große Interesse und die Vielzahl an Einreichungen auch vonseiten der Mitglieder des VÖZ zeigt, wie ernst die heimischen Medienhäuser verlegerischer Herkunft ihre Transformation ins Digitale nehmen", so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, der betonte, wie wichtig diese neue Förderung für den österreichischen Medienstandort sei.

Kritik an Ausschluss reiner Onlinemedien

Dominik Ritter-Wurnig vom Medienprojekt "tag eins - Magazin für Veränderung" reagierte wenig erfreut auf die Förderentscheidung: "Die Digitaltransformationsförderung ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die in Österreich versuchen, modernen, digitalen Journalismus zu machen."

Reine Onlinemedien sind von der Förderung ausgeschlossen, was "tag eins" gemeinsam mit weiteren Online-Medien zu einer Beschwerde über mutmaßlich rechtswidrige Beihilfen gegen die Republik bei der EU-Kommission veranlasst hatte. Die Förderung verzerre den Wettbewerb, indem sie den Markteintritt für neue, digitale Medien erschwere und stelle einen Eingriff in die Pressefreiheit dar, so die Begründung. Mit der Beschwerde hatten sie jedoch keinen Erfolg, wie aus einem Antwortschreiben an Ritter-Wurnig hervorgeht.

Der "Fonds zur Förderung der digitalen Transformation" wird aus den Einnahmen der Digitalsteuer gespeist. Die Förderung ist regulär mit 20 Millionen Euro pro Jahr dotiert. Im heurigen ersten Jahr der Auszahlung erhöhte sich der Betrag, da er rückwirkend ausbezahlt wird. Die Digitalisierungsförderung kommt Printmedien sowie Rundfunksendern für deren Digitalisierungsbestrebungen zugute und soll eine "unabhängige und pluralistische Medienlandschaft" sicherstellen. Reine Onlinemedien sind von der Förderung ausgeschlossen. Von morgen, Mittwoch, bis 15. Dezember sind Förderansuchen für das Jahr 2023 aus dem Fonds zur Förderung der digitalen Transformation möglich.

Informationen zu den Fördernehmern bei RTR.