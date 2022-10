Neue Doku-Serie: Menschen mit Down-Syndrom stehen mit Tim Mälzer am Herd

Er habe es als seine Aufgabe gesehen, ein Konzept zu entwickeln, das mit den Schwächen lebt, aber beim Gast wie ein echtes Restaurant ankomme, erklärt Mälzer der dpa. Dabei waren er und das Produktionsteam seiner Meinung nach zu lange zu verhalten im Umgang mit den Menschen mit Down-Syndrom. Seine späte Erkenntnis: „Sie wollen nicht bemitleidet werden. Und sie brauchen durchaus auch mal Führung. Wir haben sie in ganz vielen Bereichen zunächst unterfordert.“

Ob die weitgehend selbstständige Arbeit des Teams in Restaurant und Küche am Ende der drei Monate gelingt, lässt Mälzer offen. „Wichtig ist, dass wir uns bereit erklären, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dass wir sowohl an uns als auch an ihnen und eben mit Menschen mit Down-Syndrom arbeiten, um dann den maximalen Erfolg zu erzielen. Und wenn wir nicht dahin kommen mit dem Restaurant, ist es trotzdem ein Erfolg, weil wir uns bewegt haben.“

Die Motivation im Team ist auf jeden Fall groß: Er träume schon sein Leben lang davon, Koch zu werden, erzählt Jan. Und Ayla Marie sagt: „Meine Eltern machen fast alles für mich, aber ich möchte auch mal mich selbst zeigen.“