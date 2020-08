Netz lacht über "Harry Krischner" bei Corona-Demo

Da der Nachwuchs-Reporter einen Mund-Nasen-Schutz trägt, ist an der Mimik nicht erkennbar, ob sich dieser mit dem bewussten "Verhörer" nur einen kleinen Scherz erlaubt hat. Nicht nur auf dem Online-Portal Reddit rätselten Netznutzer im Scherz: "Wer ist eigentlich dieser Harry Krischner?"

Auf Twitter wurde eine Kurznachricht mit dem Video jedenfalls tausendfach geteilt und mit "Gefällt mir" bewertet. Kurzzeitig befand sich "Harry Krischner" daher am Sonntag auch unter den Top 3 der Twitter-Trends in Deutschland. Der Jungjournalist selbst hat sich auf Twitter noch nicht zu dem vermeintlichen Lapsus geäußert.

Empörung über Übergriffe

Am Samstag hatten sich mehrere Zehntausend Menschen in der deutschen Hauptstadt versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Die Initiative Querdenken hatte zu einer Demonstration und Großkundgebung aufgerufen. Am Rande hatte es Angriffe von Reichsbürgern und Rechtsextremisten auf Polizisten gegeben. Eine größere Menge, darunter abermals Anhänger solcher radikaler Gruppen, war über Polizeiabsperrungen hinweg auf die Freitreppe des Reichstags vorgedrungen, was in der deutschen Politik auf breite Ablehnung stieß.