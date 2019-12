Netflix, wir müssen reden: Masse statt Qualität

Auch im Streaming-Krieg gibt es viele Strategien.

Spätestens seit dem Eintritt von Disney ins neue Fernsehzeitalter (der Mauskonzern startete eine eigene TV-Plattform) sind die sogenannten „ Streaming Wars“ eröffnet: Zahlreiche alte und neue Medienkonzerne rangeln mit rund um die Uhr abrufbarem Fernsehcontent um das Publikum der Gegenwart.

Der Platzhirsch Netflix wird hier gerne in die Defensive geschrieben: Jene Plattform also, die das Streamingfernsehen an ein erstes Massenpublikum gebracht hat. Analysten sehen Netflix aber für die nächste Ausdehnungsstufe schlecht gerüstet: Disney+ habe im Vergleich zu Netflix ein überbordendes Archiv, mit „ Star Wars“, Pixar und Marvel drei der lukrativsten Popkulturmaterialien überhaupt. Und noch dazu eine in jahrzehntelanger Feinarbeit hochgerüstete Marketingmaschine, die gerade beim „ Star Wars“-Kinofilm zeigt, was sie kann.