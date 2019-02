Netflix kündigt neue europäische Serien an

Der Streamingdienst Netflix plant neue europäische Serien. Die deutsche Produktion „Unorthodox“ lehnt sich an den gleichnamigem Bestseller der in Berlin lebenden Schriftstellerin Deborah Feldman an und erzählt die Geschichte einer jungen ultraorthodoxen Jüdin, die einer arrangierten Ehe in New York entflieht und sich zu einer Reise zu sich selbst aufmacht, wie der Streamingdienst am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das Serienkonzept von „Unorthodox“ stammt von Anna Winger („ Deutschland 83“, „ Deutschland 86“).