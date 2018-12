"Deutschland 86": Vom RTL-Flop in die Amazon-Auslage

Die hier besprochene Serie war der Wasserscheidenmoment für das herkömmliche Fernsehen in unseren Breiten: „ Deutschland 83“ war eine flächendeckend beworbene achtteilige Serie, die RTL in Doppelfolgen an vier Abenden ausstrahlte – und damit brutal floppte. Die Macher waren frappiert: Die Ufa Fiction-Produktion war ein Kritikerhit und hatte internationale Abnehmer. Allein: Die horizontal erzählte Spionagegeschichte um einen DDR-Agenten, der in der westdeutschen Armee eingeschleust wird, war eher Stoff für die neuen Sehgewohnheiten als für das bemühte Format „Event-TV“. Der Stoff schien in Vergessenheit zu geraten, die Produktionsfirma Ufa Fiction war ratlos. „Was lief schief?“, fragte sie verzweifelt auf ihrer Facebookseite. Heute wissen wir es.