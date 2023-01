Nehammer zu Thür in ZiB2: "Das ist nicht zum Lachen"

Bei der Schilderung der Regierungserfolge zeigte sich der Kanzler jedenfalls kaum zu bremsen. Thür erinnerte ihn beim Thema Schengenveto einmal an die eigentlich gestellte Frage, was den Kanzler aber keineswegs zu beeindrucken schien. Thür versuchte diesen Umstand lächelnd zur Kenntnis zu nehmen, was der Kanzler mit einem "Das ist nicht zum Lachen“ kommentierte. Thürs Antwort: "Ich lache nicht".