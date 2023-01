Viel Kritik und ein bisschen Lob für die Ergebnisse der Regierungsklausur

Die Ergebnisse der Regierungsklausur in Mauerbach sind bei der Opposition auf wenig Begeisterung gestoßen. Für die SPÖ hat Türkis-Grün "den nächsten Bauchfleck" hingelegt. Die Regierung sei "am Ende", so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der Neuwahlen forderte. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl will den "sofortigen Rücktritt von Schwarz-Grün" und "schnellstmögliche Neuwahlen". "Nur Ankündigungen" sahen die NEOS, begrüßten aber die Abschaffung der geblockten Altersteilzeit.

Deutsch sprach in einer Aussendung am Mittwoch von einer "gescheiterten Regierungsklausur". Statt eines großen Wurfs liefere die Regierung "den nächsten Selbstfaller". Die Regierung habe "keinen Plan gegen die Krisen und keine Lösungen für die großen Herausforderungen, die vor uns liegen". Es sei "symptomatisch" für das "türkis-grüne Versagen" im Kampf gegen die Teuerung, dass die Regierung die Rekordinflation bei ihrer Klausur nicht einmal thematisiert habe. Es sei keine einzige Maßnahme zur Senkung der Preise gesetzt worden, außerdem sei die Regierung bei der Pflege, der Absicherung des Gesundheitssystems sowie der Versorgungssicherheit bei Medikamenten "untätig". Auch der dringend nötigen Ausbau der Kinderbetreuung werde blockiert. "ÖVP und Grüne sind ratlos, planlos, hilflos. Die Regierung ist am Ende. Es ist höchste Zeit, dass Nehammer und Kogler abtreten und den Weg für Neuwahlen freimachen!"

SPÖ dämpft Euphorie

Auch die Einigung auf die Novelle zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) konnte Deutsch nicht begeistern: "Die UVP-Novelle, für die sich (Bundeskanzler Karl, Anm.) Nehammer und (Vizekanzler Werner, Anm.) Kogler heute auf die Schultern klopfen, hängt seit Monaten in der Warteschleife, weil sich die Regierungsparteien gegenseitig blockiert haben." Im Bereich Arbeit und Wirtschaft sei - "nach der gescheiterten Arbeitsmarktreform" - wieder nur eine Arbeitsgruppe angekündigt worden. Und die Präsentation des Anti-Korruptionspakets sei "überhaupt vertagt" worden.