Plakatständer, Werbespots, Fernsehrunden: Wer eine Wahl erfolgreich schlagen will, braucht neben den richtigen Botschaften auch die entsprechende Präsenz. Die Nachrichtenagentur APA hat nun erhoben, wer im Wahlkampf am öftesten in Zeitungsartikeln vorkam. Weit vorne ist der Bundeskanzler und ÖVP-Spitzenkandidat, Karl Nehammer . Das ergibt eine Spezialausgabe des APA-Comm Politik-Rankings.

Nehammer kam in 1.430 Artikeln vor

Insgeamt 1.430 Artikel hingegen behandelten Kanzler Nehammer, was ihn auf Platz 1 brachte. Dicht gefolgt ist er dabei von Herbert Kickl (FPÖ, 1.351) und Andreas Babler (SPÖ, 1.272). Damit sind die drei Parteien, die in den Umfragen am erfolgreichsten liegen, auch am häufigsten erwähnt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) liegt mit deutlichem Abstand auf Platz 4 (587 Nennungen).