Nächste Sisi-Serie: "Die Kaiserin" startet am 29. September bei Netflix

Sisi steht aktuell wieder hoch im Kurs: Nachdem Marie Kreutzers Drama "Corsage" über die gealterte Monarchin heuer in Cannes reüssieren konnte und die Serie "Sisi" bei RTL+ abrufbar ist, legt der Streamingriese Netflix im Herbst nach. Am 29. September startet dort "Die Kaiserin" mit Devrim Lingnau in der Titelrolle. Showrunnerin und Head-Autorin Katharina Eyssen will mit der Serie "einen neuen Weg gehen", wurde sie am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Netflix hat am Dienstag erste Ausschnitte aus "Die Kaiserin" auf Youtube veröffentlicht.