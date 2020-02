Nachrichtenagentur Thomson Reuters vor Führungswechsel

Der Informationsanbieter Thomson Reuters, zu dem die Nachrichtenagentur Reuters gehört, könnte Insidern zufolge bald einen neuen Chef bekommen. Der ehemalige Chef des Mess- und Datenanalyse-Unternehmens Nielsen, Steve Hasker, stehe kurz vor seiner Berufung an die Spitze von Thomson Reuters, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

Hasker werde möglicherweise bereits am kommenden Dienstag bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal als Nachfolger des derzeitigen Chefs Jim Smith vorgestellt, sagte einer der Insider. Andere Insider sagten, die Personalie sei noch nicht endgültig festgezurrt, die Berufung könne auch später erfolgen. Thomson Reuters erklärte am Donnerstag, es sei noch keine Entscheidung erfolgt. Neuigkeiten zur Chef-Suche könne es aber in der kommenden Woche geben.