Winnetou bekommt vom MDR nun Warnhinweise

MDR will Filme weiter zeigen

Auch in Zukunft werde der MDR die in der ├ľffentlichkeit diskutierten Produktionen, wie etwa DEFA-Filme, senden, hie├č es weiter. "Wichtig dabei ist aus unserer Sicht jedoch auch eine begleitende Berichterstattung und zeitgem├Ą├če Einordnung, die eine Debatte erm├Âglicht, die dem Thema gerecht wird." Der Sender werde jene Berichterstattung gew├Ąhrleisten und fortf├╝hren.

Redaktion im Austausch

Neben den Hinweisen w├╝rden auch weitere M├Âglichkeiten, wie beispielsweise Text-Tafeln diskutiert, erkl├Ąrte der ├Âffentlich-rechtliche Sender: "Dazu sind unsere Redaktionen aktuell im Austausch."Die Hinweise kommen etwa zur Anwendung, wenn sie rassistische Stereotype zeigen. "Es handelt sich um einordnende Hinweise, welche die Filme entsprechend unserer Aufgabe als modernes multimediales ├Âffentlich-rechtliches Medienhaus in einen zeitgem├Ą├čen Kontext setzen", teilte der MDR der dpa am Mittwochabend mit. Es gebe Filmproduktionen aus der Vergangenheit, die heute in der ├ľffentlichkeit kritisch diskutiert w├╝rden.