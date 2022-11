Nach Wanda-Konzert: Vorwurf der Behindertenfeindlichkeit

Die österreichische Band Wanda sieht sich nach einer Äußerung bei einem Konzert mit Kritik konfrontiert. Die Musiker hatten am Freitag ihre Tour in Potsdam gestartet, FM4 übertrug live. In sozialen Medien kritisierten User eine Ansage der Band als behindertenfeindlich.

Der Mitschnitt des Konzerts ist Stand Montagnachmittag nach wie vor auf dem YouTube-Kanal der Band zu finden. Darauf zu hören ist, wie Sänger Marco Wanda das Publikum auffordert, die Radiozuhörer mit "Hallo, ihr Sp*sten" zu begrüßen und diese Aufforderung mehrmals wiederholt: "Lauter!"

"Wie ist es möglich, dass eine bekannte österreichische Band ihr Publikum mit den Worten 'Hallo ihr Sp*sten' begrüßt und damit einfach so durchkommt?", postete @undduso auf Instagram. Wanda würde zwar gegen Fremdenhass, Frauenhass und Sexismus auftreten, solle das jedoch auch gegen Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, tun.