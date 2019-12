Nach "Umweltsau"-Lied: Rechte demonstrieren vor WDR

Die Debatte um ein Satirelied gerät in Deutschland zur politischen Aufregung. Nach einer vom WDR-Kinderchor gesungenen Umweltsatire über die „Oma als Umweltsau“ haben Dutzende Menschen vor dem Gebäude des deutschen öffentlich-rechtlichen Senders in Köln protestiert. Einige Demonstranten hätten augenscheinlich zur rechten Szene gehört, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Privatmann habe die Aktion unter dem Motto „Unsere Oma ist keine Umweltsau“ angemeldet.