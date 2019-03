Nach TV-Doku: Radios streichen Michael-Jackson-Songs

ProSieben zeigt "Leaving Neverland" im April

Die viel diskutierte Doku wird auch hierzulande zu sehen sein: ProSieben will "Leaving Neverland" am 6. April im Hauptabendprogramm zeigen. "Die Dokumentation und die Reaktionen darauf zeigen, wie breit das öffentliche Interesse an Michael Jackson und den Anklagen gegen ihn ist", sagt ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel in einer Aussendung.

" Kindesmissbrauch ist eins der größten gesellschaftlichen Tabu-Themen unserer Zeit. Kirche, Künstler und andere haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder das Schweigen ihrer Opfer erkauft. Deshalb zeigen wir 'Leaving Neverland' auf ProSieben."

Wie umgehen mit dem Werk des Künstlers?

Die Frage, wie man mit dem Werk eines Künstlers umgehen soll, gegen den schwere Vorwürfe erhoben werden, stellt sich freilich nicht zum ersten Mal. Im Fall von R. Kelly entschied sich Spotify jüngst für einen Spagat: Kellys Musik wurde zwar aus Playlisten gelöscht, die Musik bleibt beim Streamingdienst aber verfügbar.