Nach Song-Contest-Pleite: Brexit-Minister lehnt Verantwortung ab

Arbeitsvisa

Auch fast ein halbes Jahr nach dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union gibt es noch immer keine Vereinbarung mit der EU über Arbeitsvisa für Kunstschaffende. Frost gab erneut der Staatengemeinschaft die Schuld daran.

„Wir haben in den Verhandlungen Vorschläge gemacht, die die Schwierigkeiten unserer großen Kreativwirtschaft weitgehend gelöst hätten, die Vorschläge der EU hätten dies nicht getan“, sagte das Kabinettsmitglied. Die Regierung arbeite „so hart wie möglich“ an einer Lösung. Pop- und Schauspielstars haben wiederholt auf die Schwierigkeiten für die Branche hingewiesen. So sind seit dem Brexit teure Visa für Auftritte britischer Künstler in der EU notwendig - und andersherum.