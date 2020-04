Nach Skiurlaub: Eva und Christoph Dichand hatten Corona

"Fühlt sich wie ein Lottogewinn an"

"Als ich mich also hinlege, ist es eigentlich fast schon vorbei. Nur Husten habe ich noch, wie schon den ganzen Februar", so Dichand weiter. Am Tag darauf wird auch ihr Mann, Christoph Dichand, getestet. Auch er ist positiv.

Das Ehepaar begibt sich also in Quarantäne. "Kontrollieren tut das aber keiner. Ich bleibe drei Wochen daheim, seit Dienstag bin ich wieder in der (weitestgehend leeren) Redaktion und habe keinerlei Spätfolgen", schreibt Dichand. Sie sei nun geheilt und nicht infektiös: "Fühlt sich wie ein Lottogewinn an. Keine Gefahr für das Umfeld. Keine Maske, kein dauerndes Desinfizieren."