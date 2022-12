Nach Lob für Hitler: Twitter sperrt Konto von Kanye West

West verzichtet auf Kauf von Parler

Am Donnerstag wurde überraschend bekannt, dass West auf den Kauf des Twitter-Rivalen Parler verzichtet. Die Parler-Muttergesellschaft Parlement Technologies teilte am Donnerstag mit, dass diese Entscheidung Mitte November in beiderseitigem Interesse getroffen worden sei. Im Oktober hatte es geheißen, dass die Übernahme der Social-Media-Plattform durch West, der sich inzwischen Ye nennt, im vierten Quartal 2022 vollzogen werden sollte. Ein Kaufpreis wurde damals nicht genannt.

Parler war nach dem Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021 vorübergehend aus den App Stores von Google und Apple entfernt worden. Die Techriesen hatten Parler vorgeworfen, nicht gegen Gewalt-Aufrufe von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf der Plattform vorgegangen zu sein.

Kanye West steht wegen mehrfacher verbaler Ausfälle in der Kritik. Adidas zog Ende Oktober nach erneuten Eskapaden Wests bei der Zusammenarbeit mit dem Rapper die Reißleine. Die Partnerschaft mit West werde mit sofortiger Wirkung beendet.