Nach „Feuer und Flamme“ droht ORF1, „Schall und Rauch“ zu werden

Die Hoffnungen, die von der ORF1-Chefetage in das öffentlich-rechtliche „Herbst-Event“ gesetzt wurden, sind nach zwei Folgen enttäuscht: „ Feuer und Flamme“, mehr biedere Vorabend-Doku-Soap als trendige Hauptabend-Show, floppt. Nach schwachem Start ließ „ Feuer und Flamme“ weiter nach. Die jüngste Folge kam nur auf 176.000 Zuseher und 9,1 Prozent Marktanteil (12 bis 49 Jahre) – links überholt von der RTL-Show „Ninja Warrior“ (177.000) und rechts vom „Heimatleuchten“ auf ServusTV (216.000 Zuseher).

ORF1-Chefin Lisa Totzauer räumt in einer schriftlichen Stellungnahme ein: „Für unser neues Format , Feuer und Flamme‘ haben wir uns selbstverständlich mehr Zuspruch erwartet.“ Doch sie betont: „Wir stehen aber nach wie vor hinter diesem zutiefst österreichischen Produkt, das die wichtigsten Helferinnen und Helfer vor den Vorhang holt, ihrer Leistung, die sie jeden Tag für unsere Gesellschaft erbringen, eine Bühne gibt und somit in die Identität unseres Landes einzahlt – genau deshalb wird es am geplanten Sendeplatz bleiben.“ Eine Verschiebung nach hinten, wie früher auch schon bei anderen Shows praktiziert, ist, vorerst jedenfalls, nicht geplant – wohl auch aus Mangel an Alternativen.